Mange sivile drept i luftangrep i Syria

Et av målene for luftangrepene var et grønnsaksmarked, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder i landet.

Idlib er den siste opprørskontrollerte provinsen i det krigsherjede landet. Det syriske regimet har de siste ukene trappet opp angrepene mot provinsen.

Luftangrepene kommer bare dager etter at våpenhvilen som Russland og Tyrkia ble enige om, trådte i kraft søndag. Russland og Tyrkia støtter henholdsvis det syriske regimet og syriske opprørsgrupper.

