Laveste inflasjon i Storbritannia på tre år

I november var det en økning i konsumprisindeksen på 1,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2018. I desember var økningen på 1,3 prosent, opplyste landets statistiske byrå onsdag.

En årlig prisstigning på 1,3 prosent er det laveste nivået siden november 2016. Analytikere hadde forventet at den ville ligge stabilt.

De svake inflasjonstallene ble lagt fram to dager etter at offisielle tall viste stillstand i den økonomiske veksten. Oppbremsingen knyttes til brexit og politisk usikkerhet som i sin tur førte til mindre industriproduksjon i slutten av fjoråret.

Markedsanalytikeren Neil Wilson mener at tallene gir Bank of England alle argumenter den trenger for å kutte styringsrenten senere i januar. Styringsrenten ligger nå på 0,75 prosent.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 31. januar.

