94 personer pågrepet i aksjon mot mafiasvindel mot EU på Sicilia

Politiet mener at personene som er pågrepet, har vært med på å svindle EU for flere titalls millioner kroner i landbrukstilskudd.

Blant de pågrepne er lederne av to mafiafamilier, en byfogd, selvstendig næringsdrivende og offentlig ansatte.

Siden 2013 skal den såkalte Tortorici-mafiaen ha svindlet EU for rundt 10 millioner euro, eller rundt 100 millioner kroner, ifølge TV-kanalen Rai24.

Mafiaen har hevdet at de eier deler av landområder som i virkeligheten er eid av regionale og lokale råd, og de har på den måten skaffet seg landbrukstilskudd fra EU.

Nøkkelen for å skaffe seg slike tilskudd, skal ha vært samarbeid med ansatte i et offentlig byrå for landbruksbetalinger som distribuerer EU-midler til bønder, og samarbeid med ansatte ved et senter satt opp for å hjelpe bønder til å benytte seg av tilgjengelig finansiering.

Svindelen hvilte på støtte fra de ansatte som har kunnskap om offentlig finansiering og om hvordan man kan utnytte slappe kontrollmekanismer.

48 av personene som ble pågrepet, er fengslet. Resten er satt i husarrest.

