NTB utenriks

Eksplosjonen skjedde inne på industriområdet til selskapet Iqoxe tirsdag kveld, og den førte til en kraftig brann.

Spanske medier skriver at minst én person har omkommet og seks andre er alvorlig skadd. Tilstanden er alvorlig for flere av dem.

Nødetatene omtaler hendelsen som en «kjemisk ulykke» på Twitter, men ifølge avisen El Pais opplyser nødetatene at det ikke er fare for at farlige kjemikalier skal spre seg med røyken.

