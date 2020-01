Vulkanutbrudd på Filippinene – mange tusen evakuert

NTB utenriks

Flere arbeidsplasser og skoler også stengt.

Det er så langt ikke meldt om noen døde eller skadde som en direkte følge av utbruddet fra Taal-vulkanen, som startet søndag. Men en mann omkom i en trafikkulykke som kan ha skyldtes dårlig sikt.

Ifølge politiet har mer enn 13.000 innbyggere forflyttet seg til evakueringssentre i provinsene Batangas og Cavite, men myndighetene regner med at flere hundre tusen vil bli evakuert i løpet av de neste dagene.

Vulkanen, som ligger på en øy i en innsjø rundt 60 kilometer sør for Manila, spydde søndag damp, aske og småstein 10–15 kilometer opp i lufta, ifølge Filippinenes seismologiske institutt.

Kansellerte flygninger

Askeskyer har blåst mer enn 100 kilometer nordover og nådd hovedstaden. Dette førte til at landets hovedflyplass i en periode ble tvunget til å stenge, og over 240 internasjonale og innenlandske flygninger ble kansellert. Et teppe av aske har også lagt seg over by og natur, der både veier, hus, biler, trær og annen infrastruktur er dekt.

Flyplassen har mandag formiddag delvis gjenopptatt driften. Flere av flyene som har vært askefast på flyplassen i Manila, vil være klare til avgang etter de har blitt renset for aske og myndighetene er trygge på at vinden blåser i riktig retning, opplyste sjefen for flyplassen Ed Monreal på en pressekonferanse.

Frykter flere utbrudd

Ifølge det seismologiske instituttet flommet det lava ut av vulkanen tidlig mandag, og aske- og damputslippene har gått noe tilbake. Det er vanskelig å forutsi når utbruddet vil stoppe.

Instituttet har hevet farenivået til fire, noe som betyr at det kan komme et farlig utbrudd i løpet av timer eller dager. De har siden søndag registrert minst 144 vulkanske jordskjelv.

– Slik intens seismisk aktivitet indikerer trolig en kontinuerlig magmatisk inntrengning under Taal, noe som kan føre til flere utbrudd, heter det i en uttalelse fra instituttet.

Taal-vulkanen er Filippinenes nest mest aktive og et populært utfartssted. Sist gang vulkanen hadde utbrudd, var i 1977. Siden 1572 har den hatt 33 utbrudd.

(©NTB)