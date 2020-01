Videoer viser tilsynelatende at iransk politi skyter med skarpt mot demonstranter i Teheran

NTB utenriks

Demonstrasjonene kom i stand som en protest mot at iranske ledere først benektet at et ukrainsk passasjerfly med 176 mennesker om bord ble skutt ned ved Teheran sist onsdag.

Statskontrollerte medier i Iran har ikke rapportert om hendelsene, som det amerikanske nyhetsbyrået AP melder om mandag, og som skal ha utspilt seg på Azadiplassen (Frihetsplassen) i Teheran søndag kveld.

Videoene er sendt til en menneskerettsgruppe i New York, Center for Human Rights in Iran, og APs eksperter mener de er ekte. De viser blant annet at demonstranter flykter etter at en tåregassbeholder lander midt mellom dem. Folk hoster og spytter mens de forsøker å komme seg unna gassen. En kvinne roper: – De skjøt tåregass mot folk! Azadiplassen! Død over diktatoren!

En annen video viser en kvinne som blir fraktet av gårde og som etterlater et blodspor på bakken, mens mennesker rundt henne roper at hun er blitt skutt med skarp ammunisjon i beinet.

