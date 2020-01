Utsatte undertegning av våpenhvile for Libya

NTB utenriks

Samtalene i Moskva skal ha pågått i sju timer mandag, uten at de viktigste aktørene møttes ansikt til ansikt.

I stedet fungerte russiske og tyrkiske ministre som meglere og mellommenn.

Fayez Sarraj, lederen for den FN-støttede regjeringen i Libyas hovedstad Tripoli, har angivelig undertegnet våpenhvileavtalen. Opprørsgeneral Khalifa Haftar og hans delegasjon har ennå ikke tatt en endelig avgjørelse.

– De har et positivt syn på dokumentet og ber om ekstra tid til i morgen tidlig for å ta beslutningen, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Våpenhvilen trådte i kraft i helgen, og avtalen omhandler betingelser for at den skal kunne vedvare.

Russland og Tyrkia prøver i fellesskap å bistå partene, til tross for at landene støtter ulike sider i konflikten i Libya.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og konflikt siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet diktatoren Muammar Gaddafi.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

