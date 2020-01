Prins Harry og prins William kaller avissak «usann»

NTB utenriks

– Til tross for tydelige benektelser, har en usann nyhetssak publisert i en britisk avis spekulert i forholdet mellom hertugen av Sussex og hertugen av Cambridge, heter det i en uttalelse fra hertugenes talspersoner, skriver Sky News.

– For brødre som bryr seg så dypt om problemer rundt mental helse, er denne bruken av inflammatorisk språk krenkende og potensielt skadelig, står det videre.

Ifølge Reuters kan uttalelsen kobles til en sak i avisen The Times, som siterer en ikke navngitt kilde som hevder at Harry og Meghan har blitt tilsidesatt av Williams «mobbende holdning». Saken skal også ha uttrykt at hertugen av Cambridge ikke hadde vært gjestfri mot Meghan.

Uttalelsen kommer samtidig som dronning Elizabeth mandag holder krisemøte som skal avklare hva slags rolle prins Harry og hans kone Meghan skal ha i det britiske kongehuset. Møtet blir arrangert etter at de to i forrige uke ga beskjed om at de ikke lenger vil være en del av den fremste linjen i kongehuset.

