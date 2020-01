Frankrike vil trappe opp militæroperasjon i Afrika

NTB utenriks

Den franske operasjonen ble diskutert på et toppmøte i den franske byen Pau mandag.

Macron varsler at han vil sende 220 ekstra soldater som skal inngå i den franske militæroperasjonen Barkhane. De skal trene og bistå lokale militære styrker som kjemper mot væpnede islamistgrupper.

Samtidig bekrefter militæret i USA at de vurderer å trekke ut en del av de amerikanske soldatene i Afrika.

Under et besøk i Brussel sa forsvarssjef Mark Milley at soldater kan bli flyttet til Stillehavet eller hjem til USA, men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse.

I tillegg til Macron og Malis president Ibrahim Boubacar Keïta deltok ledere fra Burkina Faso, Niger, Mauritania og Tsjad på toppmøtet i Pau.

Mens lederne for de fem afrikanske landene bekrefter at de støtter Frankrikes militære nærvær, har franskmennene møtt motstand i deler av befolkningen i Mali. I forrige uke protesterte flere hundre mennesker i Mali mot den tidligere kolonimaktens militæroperasjon.

Norge er blitt oppfordret av Frankrike til å delta i en styrke i Mali som er tilknyttet Barkhane. Et slik bidrag vil eventuelt komme i tillegg til de norske soldatene som deltar i FNs operasjon i Mali.

