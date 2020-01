Enighet om overgangsperiode for prins Harry og Meghan

NTB utenriks

I en uttalelse fra dronningen heter det at vil bli en overgangsperiode hvor de to vil bo delvis i Canada og delvis i Storbritannia.

– Dette er komplekse saker som min familie må løse, og noe mer arbeid gjenstår. Men jeg har bedt om at de endelige avgjørelsene blir tatt de neste dagene, sier Elizabeth.

Uttalelsen kom etter et møte på Sandringham slott hvor medlemmer av kongefamilien har forsøkt å finne en løsning på krisen som har oppstått etter at Harry og Meghan sa at de ønsker å trappe ned sine oppgaver som medlemmer av familien.