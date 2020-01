Australias statsminister er mindre populær

NTB utenriks

Morrisons oppslutning har falt 8 prosentpoeng siden starten av desember og ligger nå på 37 prosent, ifølge en måling utført av Newspoll for den konservative avisen The Australian.

Opposisjonsleder Anthony Albanese fra Labour får 46 prosents oppslutning i samme måling og er ifølge målingen den foretrukne statsministeren.

Målingen er den første i år og viser at 59 prosent er misfornøyde med jobben Morrison gjør. Det er den dårligste oppslutningen Morrison har hatt siden han overtok som statsminister i mai.

Til sammen 1.505 stemmeberettigede ble spurt i undersøkelsen.

Brannen i Australia startet tidlig i september og har allerede svidd av mer enn 10 millioner hektar med skog og mark. Brannene har også krevd 28 liv, tatt mer enn 2.000 hjem og gjort enorm skade på dyrelivet i landet.

Morrison har møtt kraftig kritikk for håndteringen av skogbrannene og hans holdning til årsakene til brannene. Den dårlige målingen kommer dagen etter at statsministeren innrømmet at han kunne håndtert situasjonen bedre.

