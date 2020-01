«Joker» fikk flest Oscar-nominasjoner

NTB utenriks

«Joker» har mulighet til å vinne i kategorien beste film, beste regissør og Joaquin Phoenix for beste mannlige hovedrolle, samt i åtte andre kategorier.

Filmene «The Irishman», «1917» og «Once Upon a Time … in Hollywood» følger med ti nominasjoner hver.

Den 92. utdelingen av Academy Awards vil bli holdt i Los Angeles 9. februar, og nominasjonene ble kunngjort mandag.

Bare menn – igjen

På forhånd var det knyttet spenning til om det ville være en kvinne blant de nominerte til beste regissør, men det skulle vise seg å bli en ren herreklasse, også i år.

For 87. gang nominerte akademiet kun menn i kategorien, til tross for at dette var et år hvor flere kvinnelige regissører var tippet på forhånd. Mange holdt en knapp på Greta Gerwig for «Little Women». Hun ble ikke nominert, selv om filmen er en av de ni som kjemper om å vinne beste film.

For beste regissør står det mellom Todd Phillips («Joker»), Sam Mendes («1917”), Martin Scorsese («The Irishman»), Quentin Tarantino («Once Upon a Time … in Hollywood») og Bong Joon-ho («Parasite»)

– Beklageligvis er det bare fem plasser i kategorien i et utrolig sterkt år, sa en av medlemmene i filmakademiet, som ikke ønsket å bli navngitt, til AFP.

Kontroversen over at kvinner er utelatt i en industri som allerede kritiseres for mangel på mangfold, blusset opp i etterkant av de britiske Bafta-nominasjonene forrige uke. Bare fem ganger er en kvinne nominert som beste regissør i Oscar-utdelingen, og kun én har vunnet (Kathryn Bigelow for «The Hurt Locker»).

Nesten helhvitt

Etnisitet er en annen gjenganger som diskuteres heftig. Denne gangen er det i hvert fall én av de nominerte stjernene som ikke er hvit, skriver BBC, og viser til Cynthia Erivo, som er nominert for beste kvinnelige hovedrolle som anti-slaveriikonet Harriet Tubman i «Harriet».

Kommentatorer har merket seg at Eddie Murphy ikke nådde opp, ei heller Jennifer Lopez eller Lupita Nyong’o. I fjor gikk tre av fire Oscar for beste skuespiller til ikke-hvite utøvere.

Tom og Scarlett

Scarlett Johansson er nominert i to kategorier i år, for beste kvinnelige hovedrolle i «Marrige Story» og beste kvinnelige birolle i «Jojo Rabbit». Og Hollywood-veteranen Tom Hanks fikk sin første nominasjon på 19 år.

I kategorien for beste mannlige hovedrolle står det mellom Antonio Banderas («Pain and Glory»), Leonardo DiCaprio («Once upon a Time … in Hollywood»), Adam Driver («Marriage Story»), («Joker») og Jonathan Pryce («The Two Popes»).

For beste kvinnelige hovedrolle er de nominerte Cynthia Erivo («Harriet»), Scarlett Johansson («Marriage Story»), Saoirse Ronan («Little Women»), Charlize Theron («Bombshell») og Renée Zellweger («Judy»).

Som i fjor vil det ikke være én vert eller vertinne som loser seerne gjennom seremonien, men i stedet skal en rekke kjendiser bidra ved å introdusere hver sin kategori.

