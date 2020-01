Frankrike, Tyskland og Storbritannia trygler Iran om å bevare atomavtalen

NTB utenriks

Iran inngikk i 2015 en avtale med disse tre landene, samt Russland, Kina og USA, som sørget for innsyn i landets atomprogram i bytte mot sanksjonslette.

USA brøt ut av atomavtalen i 2018 og gjeninnførte strenge sanksjoner mot Iran, mens de øvrige landene ønsker å berge avtalen. I fjor begynte Iran selv å ta skritt bort fra avtalen.

Forrige uke kunngjorde Iran at de vil slå en strek over deler av avtalen og trappe opp anrikingen av uran. Iran fortsetter samarbeidet med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som skal fortsette å overvåke det iranske atomprogrammet og landets installasjoner.

Ledelsen i Teheran fastholder imidlertid at landets atomprogram utelukkende har et sivilt formål og at det ikke foreligger planer om å utvikle atomvåpen.

