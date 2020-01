Ukraina: Iran samarbeider fullt ut i gransking av flystyrt

NTB utenriks

– Vårt team har nå fått tilgang, sier Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko, som tilføyer at iranske myndigheter samarbeider fullt ut.

Ukraina har sendt et team på rundt 50 eksperter til Iran for å delta i etterforskningen, og de har også fått tilgang til flyets vrakdeler og stedet der det styrtet, ifølge Prystaiko.

De svarte boksene er flyets ferdskriver og taleregistrator, som kan gi svar på hva som forårsaket katastrofen. Planen er nå at Ukrainas team skal analysere innholdet.

– Konklusjoner – så snart de foreligger – skal presenteres til offentligheten, sier Prystaiko.

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske Boeing 737-800-flyet gikk i bakken kort tid etter avgang fra Irans hovedstad Teheran onsdag.

Amerikanske, britiske og canadiske myndigheter sier etterretningsopplysninger tyder på at flyet ble skutt ned av en iransk luftvernrakett, sannsynligvis ved en feiltakelse. Iran benekter påstanden.

Fredag kveld sier direktøren for Ukrainas nasjonale sikkerhetstjeneste, Ivan Bakanov, at de nå konsentrerer seg om to mulige årsaker til katastrofen, enten terrorisme eller et luftvernmissil.

