USA vil ikke diskutere tilbaketrekning med Irak

Torsdag kveld hadde han en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo, der han ba USA om å sende en delegasjon til Bagdad for å utforme «en mekanisme» for tilbaketrekning, het det fra Abdul-Mahdis kontor.

Svaret fra USA, som slett ikke er villig til å diskutere tilbaketrekning, kom noen timer senere.

– Dersom det blir sendt en delegasjon til Irak, så vil det i så fall være for å diskutere hvordan vi best kan sikre vårt strategiske partnerskap, ikke for å diskutere tilbaketrekning av styrker, sa en talskvinne for amerikansk UD.

