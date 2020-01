USA vil ikke diskutere tilbaketrekning med Irak

NTB utenriks

Abdul-Mahdi understreker at Irak mener alvor med sitt krav om amerikansk tilbaketrekning og vil ha fortgang i planleggingen av dette.

Torsdag kveld hadde han en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo, der han ba USA om å sende en delegasjon til Bagdad for å utforme «en mekanisme» for tilbaketrekning, het det i en kunngjøring fra Abdul-Mahdis kontor, gjengitt av AFP.

– Statsministeren sa at amerikanske styrker har tatt seg inn i Irak og at droner flyr i landets luftrom uten tillatelse fra irakiske myndigheter, noe som er et brudd på bilaterale avtaler, heter det i kunngjøringen.

Tvert nei

Svaret fra USA, som slett ikke er villig til å diskutere tilbaketrekning, kom noen timer senere.

– Dersom det blir sendt en delegasjon til Irak, så vil det i så fall være for å diskutere hvordan vi best kan sikre vårt strategiske partnerskap, ikke for å diskutere tilbaketrekning av styrker, sier en talskvinne for amerikansk UD til AFP.

Tilbaketrekning

Den irakiske nasjonalforsamlingen ba sist helg landets regjering kaste den USA-ledede koalisjonen ut av landet, som et svar på det amerikanske attentatet på den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

Abdul-Mahdi har fulgt opp vedtaket og krever tilbaketrekning, og flere land i den USA-ledede koalisjonen – Tyskland, Spania og Danmark – har alt trukket ut deler av sine styrker. Det samme har Nato.

Tilbaketrekningen har skjedd på grunn av den spente sikkerhetssituasjonen som oppsto etter likvideringen av Soleimani, ikke som følge av vedtaket i den irakiske nasjonalforsamlingen, blir det imidlertid understreket.

Norske soldater

Norge har også rundt 70 soldater i Irak, men regjeringen har foreløpig ikke gjort tegn til å ville hente disse hjem.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) påpekte tidligere i uka at vedtaket i den irakiske nasjonalforsamlingen ikke var bindende og sa at Norge avventet «nærmere tilbakemelding fra irakiske myndigheter».

På spørsmål fredag, om Norge har fått en slik tilbakemelding, henviser Utenriksdepartementet til Forsvarsdepartementet.

– Vi venter fortsatt på en avklaring fra den irakiske regjeringen etter avstemningen i parlamentet, lød svaret der.

