Den iranske reaksjonen kommer etter at Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag gikk ut og sa at flyet kan ha blitt skutt ned ved et uhell.

Trudeau viste til etterretningsopplysninger fra flere kilder, blant annet canadisk etterretning.

Dette ble blankt avvist av Ali Abedzadeh, som leder Irans sivile luftfartsmyndighet.

– En ting er helt sikkert, dette flyet ble ikke truffet av en rakett, sa han på en pressekonferanse i Teheran.

