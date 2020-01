Ukraina holder alle muligheter åpne i etterforskning av flystyrt

NTB utenriks

Torsdag ankom flere titall ukrainske eksperter Iran for å bistå iranerne med etterforskningen, opplyser Ukrainas nasjonale sikkerhet- og forsvarsråd.

– Vi jobber for øyeblikket med sju ulike teorier om hva som skjedde i Iran, sier Oleksij Danilov.

En kollisjon med en annen gjenstand i luften, et iransk bakke-til-luft-missil, en eksplosjon i en motor grunnet teknisk feil og en eksplosjon om bord grunnet terror er blant teoriene som undersøkes som del av etterforskningen, skriver Danilov på Facebook.

Han opplyser samtidig at de ikke har noen grunn til å tro at flyet ble skutt ned og sier at ingen av de sju alternativene foreløpig er utpekt som et hovedspor i etterforskningen.

Danilov leder det nasjonale sikkerhet- og forsvarsrådet, som har ansvar for å koordinere den ukrainske etterforskningen av flystyrten.

Flyet styrtet 4–5 timer etter at Iran natt til onsdag avfyrte missiler mot amerikanske baser i Irak. Reuters siterte onsdag en canadisk sikkerhetskilde på at vestlige etterretningstjenester ikke tror at flyet ble skutt ned.

En foreløpig iransk rapport som kom torsdag morgen, gir ingen svar på hvorfor flyet styrtet, men fastslår at flyet var i full fyr før det traff bakken. Irans transportminister har imidlertid uttalt at flyet tok fyr grunnet en «teknisk feil», og at dette førte til styrten.

