Tre politifolk og landsbyboer drept i sammenstøt i Vietnam

Området det strides om, ligger ved lufthavnen Mieu Mon rundt 30 kilometer sørvest for Hanoi.

Opplysningene om dødsfallene kom torsdag i en uttalelse fra landets innenriksdepartement, men uttalelsen er ikke lenger tilgjengelig på nett. Den er imidlertid sitert i vietnamesiske medier.

Forsvarsdepartementet bygger for tiden et gjerde rundt flyplassen. Byggingen begynte 31. desember, og landsbyboere har reagert med sinne fordi de mister jordområder de mener å ha rett på. Under sammenstøtet torsdag skal det ha blitt kastet både granater, bensinbomber og andre gjenstander, noe som resulterte i at tre politifolk og en landsbyboer ble drept, ifølge uttalelsen.

Flere innbyggere er pågrepet, og arbeidet med å bygge gjerdet fortsetter.

Det har flere ganger tidligere blitt meldt om sammenstøt i landsbyen. I april 2017 ble over 30 politifolk holdt som gisler etter at politiet kom til landsbyen for å pågripe flere innbyggere uten at de skal ha hatt arrestordre.

