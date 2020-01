Høyesterettsdommer Bader Ginsburg er frisk av kreft

NTB utenriks

Bader Ginsburg sier til CNN at hun er helt fri for kreften i bukspyttkjertelen etter behandlingen hun fikk i fjor sommer.

Den 86 år gamle dommeren har vært en av de ni dommerne i høyesterett i Washington siden Bill Clinton var president. Fire ganger har hun hatt kreft, men blitt frisk.

Hun er en av rettens fire liberale dommere, og det sies at hun klynger seg til livet for å unngå at president Donald Trump får anledning til å utpeke enda en konservativ høyesterettsdommer. Liberale amerikanere følger derfor nøye med på helsa hennes.

