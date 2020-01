To raketter rammet den grønne sonen i Bagdad

NTB utenriks

Det opplyser sikkerhetskilder i landet.

USAs ambassade i Bagdad, som ble angrepet av demonstranter i forrige uke, ligger i området, men det er ikke kommet meldinger om at det er den som er truffet. Det ble også rettet rakettangrep mot den grønne sonen både lørdag og søndag.

Spenningen i regionen har økt kraftig etter at USA natt til fredag likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep ved flyplassen i Bagdad, og Iran svarte natt til onsdag med et rakettangrep mot to baser i landet som huser amerikanske og internasjonale soldater, blant dem norske.

