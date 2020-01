Spania trekker soldater ut av Irak

NTB utenriks

– De som befant seg i utsatte posisjoner, har reist til Kuwait. Det er nå bare et redusert antall tilbake der, sier Calvo til den statlige nyhetskanalen RTVE, ifølge Reuters.

Tyskland trakk tidligere i uka ut 35 av sine soldater i Irak, og Nato har også varslet evakuering av en del av sine rundt 500 soldater i landet.

De rundt 70 norske soldatene som inngår i den USA-ledede koalisjonen i landet, blir ifølge Forsvaret inntil videre værende. Dette til tross for at basen de fleste av dem befinner seg på ble utsatt utsatt for et iransk rakettangrep natt til onsdag.

