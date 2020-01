Erna Solberg: Folkeretten skal respekteres

NTB utenriks

– Vi kommer til å være veldig tydelige på at Norge ikke skal trekkes inn i konflikter som ikke er en del av det vi har grunnlag for folkerettslig. Det oppdraget vi har i Irak, er knyttet til trening av irakiske sikkerhetsstyrker, sier Solberg til NTB.

Hun mener rakettangrepet mot Ain al-Assad-basen natt til onsdag lokale tid viser at konflikten nå trappes opp.

– Dette viser at det er en opptrapping, og det viser at det er gjengjeldelse. Vårt hovedbudskap er at det er viktig å finne veier til å deeskalere denne konflikten. Vi vil ikke være tjent med at det nå blusser opp en krig, sier Solberg.

Hun forteller at Norge er i kontakt med andre land i koalisjonen mot IS om det norske styrkenærværet.

– Iraks myndigheter har bedt oss om å være der. Vi skal alltid ta vare på norske soldaters sikkerhet, men vi skal også samarbeide med de andre.

Solberg betegner rakettangrepet som et «presisjonsangrep mot den amerikanske delen av anlegget».

– Dette var et angrep som var forhåndsvarslet på en måte som gjorde at alt var klart med evakuering. Det var ingen nordmenn som ble skadd i dette, sier hun.

Irakiske myndigheter opplyser at de ble varslet av Iran før rakettangrepene ble iverksatt.

