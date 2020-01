Danmark trekker soldater ut av Irak

NTB utenriks

Tilbaketrekkingen er midlertidig, og skjer på grunn av den spente situasjonen, opplyser den danske regjeringssjefen.

Bare 30–40 danske soldater blir igjen på basen i Irak. Det danske bidraget er i dag totalt på 133 soldater, og det er dermed rundt 100 som nå i første omgang forflyttes til Kuwait.

Frederiksen føyer til at Danmark betrakter USA som sin viktigste allierte, og at regjeringen ønsker en deeskalering av situasjonen.

Hun sier også at hun venter at irakiske myndigheter fortsatt vil la de internasjonale styrkene bli i landet. Nasjonalforsamlingen i Bagdad har vedtatt en resolusjon som krever at USAs soldater forlater landet, men den er ikke bindende.

– Så langt har vi hatt et godt samarbeid med den irakiske regjeringen i kampen mot IS. Vår forventning er at samarbeidet fortsetter, sier hun, og føyer til at det vil være «katastrofalt» om innsatsen mot ekstremistgruppa endres.

Sverige har 70 soldater i Irak, og de blir i landet inntil videre, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til Ekot.

Han føyer til at det finnes en evakueringsplan, hvis det skulle bli behov for det. De svenske soldatene holder på militærbasen Taji, som også ble rammet av et rakettangrep i natt. Rakettene ble skutt fra irakisk territorium, og ikke Iran, opplyser det svenske forsvaret.

