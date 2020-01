Iransk TV: Minst 35 tråkket til døde under Soleimanis begravelse

NTB utenriks

Lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke ble likvidert i et amerikansk droneangrep i Irak fredag, og store menneskemengder oppsøkte tirsdag hjemlandsbyen hans Kerman sørøst i Iran for å følge ham til graven.

Ifølge iransk TV, som siterer lederen for den iranske redningstjenesten Pirhossein Koulivand, brøt det ut panikk i trengselen der minst 35 mennesker har mistet livet og 48 er skadd.

1 million mennesker skal ha deltatt under mandagens minnemarkering for Soleimani i hovedstaden Teheran mandag.

(©NTB)