NTB utenriks

Soldatene befant seg på en vei i regionen Alatona sentralt i landet da kolonnen deres ble rammet av en hjemmelaget bombe mandag morgen.

Fire kjøretøy ble ødelagt, opplyser en talsmann for regjeringen. Han sier også at forsterkninger er på plass for å «nøytralisere fienden».

(©NTB)