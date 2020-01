Utfordrer vinner presidentvalget i Kroatia

NTB utenriks

Da 99 prosent av stemmene var telt opp, hadde sosialdemokraten Milanovic fått 53 prosent av stemmene, mens den konservative Grabar-Kitaraovic hadde fått 47 prosent.

– Takk til alle frivillige, alle dere som har støttet meg de siste seks månedene. Folkens, takk!, skrev Milanovic på sin Facebook-side da resultatet var klart.

Kolinda Grabar-Kitaraovic, som tilhører det borgerlige partiet HDZ, har vært Kroatias president siden 2015. Hun var landets første kvinnelige president, men må altså nå forlate posten.

Zoran Milanovic fra det sosialdemokratiske partiet SDP var landets statsminister fra desember 2011 til januar 2016.

Kroatia overtok 1. januar formannskapet i EU. Det er første gang siden kroatene ble medlem i 2013 at de skal holde lederklubben. Det innebærer blant annet at landet de neste seks månedene får ansvar for å overvåke Storbritannias utmeldelse av unionen 31. januar og de påfølgende forhandlingene om avtalene som britene skal ha med EU.

