Tallet på døde grunnet brannene i Australia stiger

En 47 år gammel mann døde lørdag av hjertestans da han sammen med en venn kjempet mot flammene ved en eiendom i Batlow sørvest for Canberra i New South Wales (NSW), opplyser politiet søndag.

Brannene herjet lørdag voldsomt i delstatene NSW, Victoria og South Australia, godt hjulpet av kraftig vind og temperaturer opptil 48 grader enkelte steder.

De totale skadene etter lørdagen er ennå ikke kjent, men politiet anslår at flere hundre flere eiendommer er ødelagt, og at et område tilsvarende flere titall tusen hektar har brent.

– Det var en forferdelig dag i går, sier brannsjef Shane Fitzsimmons i NSW søndag.

Svakere vind og lavere temperaturer søndag har hjulpet brannmannskaper noe sammenlignet med lørdag, men det var søndag fortsatt rundt 150 branner i NSW, to av dem på et såkalt krisenivå.

I Victoria er det søndag 50 branner, seks av dem på et såkalt krisenivå. Seks personer var søndag fortsatt savnet i delstaten.

Totalt i Australia er 24 personer til bekreftet drept i brannene, som også har ødelagt nærmere 2.000 hjem.

