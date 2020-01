Pompeo ser reell fare for angrep på amerikanske soldater

NTB utenriks

– Vi mener det er reell fare for at Iran vil trå feil og bestemme seg for å gå etter noen av styrkene våre, militære styrker i Irak eller soldater i det nordøstlige Syria, sier Pompeo til Fox News.

– Det vil være et stort feiltrinn av Iran å gjøre dette, sier han.

USA har rundt 60.000 soldater i regionen, deriblant 5.200 i Irak, og forsterkninger er nå på vei. Samtidig forbereder USA seg på en rekke mulige svar fra iransk side, ifølge Pompeo.

Soleimani ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden og ble regnet som hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen.

Den iranske toppgeneralen ble drept i et amerikansk droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad natt til fredag.

