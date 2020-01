Folkemengde hedret Soleimani i Iran

NTB utenriks

Også i hovedstaden Teheran og flere andre byer var hundretusener iranere ute for å sørge over Soleimani og demonstrere mot USA. Pågangen av sørgende var så stor i Teheran at myndighetene så seg nødt til å avlyse en begravelsesseremoni som var planlagt søndag kveld.

TV-bilder viser svartkledde mennesker som sørger mens de roper slagord som «Død over Amerika».

Soleimani, som ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad, var en av Irans største krigshelter på grunn av sin innsats i krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet og for rollen som leder av den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke Quds.

Levningene til Soleimani ble søndag fraktet til Iran fra Irak. Det vil være begravelsesseremonier for den avdøde generalen i Iran både søndag og mandag.

På mandag er det ventet at ayatolla Ali Khamenei skal be ved Soleimanis kiste.

Iran har truet med alvorlige hevnangrep, en trussel som også Irans allierte, som Jemens houthimilits og Libanons Hizbollah-milits, har sluttet seg til.

(©NTB)