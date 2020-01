Britiske marinefartøy skal eskortere skip i Hormuzstredet

NTB utenriks

De to marinefartøyene, HMS Montrose og HMS Defender, har også tidligere vært utplassert i området for å eskortere britisk-flaggede skip.

I en uttalelse sent lørdag sier Wallace at begge krigsskipene skal returnere til Hormuzstredet.

Situasjonen i regionen er svært spent etter at USA natt til fredag likviderte Soleimani i et droneangrep ved den internasjonale flyplassen i Bagdad.

De to britiske skipene ble opprinnelig sendt til Hormuzstredet i juli i 2018 da Iran tok arrest i et skip under britisk flag. Skipene forlot så området i november.

