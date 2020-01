Australsk brannsjef: – En forferdelig dag

NTB utenriks

En 47 år gammel mann døde lørdag av hjertestans da han sammen med en venn kjempet mot flammene ved en eiendom i Batlow sørvest for Canberra i New South Wales, opplyser politiet søndag.

Brannene herjet lørdag voldsomt i de tre delstatene New South Wales, Victoria og South Australia, godt hjulpet av kraftig vind og temperaturer opptil 48 grader enkelte steder.

– Det var en forferdelig dag i går, sier brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales søndag.

Store ødeleggelser

De samlede skadene etter lørdagen er ennå ikke kjent, men politiet anslår at flere hundre eiendommer er ødelagt, og at et område tilsvarende flere titall tusen hektar har brent.

– Vi kan ikke late som at dette er noe vi har opplevd før. Det er det ikke, sier delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

Totalt i Australia er det til nå bekreftet at 24 personer er omkommet i brannene, og at nærmere 2.000 hjem er ødelagt. Et område på størrelse med Kroatia har hittil brent og ennå er det tidlig i sommersesongen.

Fortsatt mange branner

Lavere temperaturer og regn enkelte steder søndag i både New South Wales og Victoria har hjulpet brannmannskaper noe sammenlignet med lørdag. Imidlertid var det søndag fortsatt rundt 150 branner i New South Wales, to av dem på et såkalt krisenivå.

I Victoria er det søndag 50 branner, seks av dem på et såkalt krisenivå. Seks personer var søndag fortsatt savnet i delstaten.

Også inne i Sydney brant det søndag, og brannen var tidlig søndag ettermiddag lokal tid ikke under kontroll.

Dronningen berørt

Nyhetene om forholdene i Australia har også nådd Buckingham Palace, som lørdag sendte ut en uttalelse på vegne av dronning Elizabeth.

– Prins Philip og jeg sender våre tanker og bønner til alle australiere i denne vanskelige tiden, sier dronning Elizabeth, som er Australias statsoverhode.

– Min takk går til redningsarbeidere og til de som har satt sine egne liv i fare, for å hjelpe samfunn i nød, fortsetter hun.

Soldater mobiliseres

Australias pressede statsminister Scott Morrison varslet lørdag at 3.000 reservesoldater mobiliseres til kamp mot brannene.

I tillegg til at 3.000 reservister mobiliseres, varslet Morrison at føderale myndigheter skal leie inn fire store brannfly, og at flere militære helikoptre skal settes inn i slukkingsarbeidet.

Morrison varslet også at nok et marinefartøy skal bidra med å evakuere folk fra brannrammede områder.

(©NTB)