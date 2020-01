Ny regjering klar i Østerrike

NTB utenriks

Avtalen ble vedtatt med overveldende flertall, 93,2 prosent, på lørdagens landsmøte. Dermed er siste hinder passert for at regjeringen formelt kan innsettes og ÖVP-leder Sebastian Kurz igjen blir statsminister.

Kurz ledet fram til mai i fjor en koalisjon med ytre høyre-partiet FPÖ. Nå skal han styre Østerrike sammen med De grønne, som ikke har hatt regjeringsmakt før.

Partileder Werner Kogler ble mottatt med jubel og stående applaus da han lørdag gikk på talerstolen på De grønnes landsmøte.

– Vi er valgt til å overta ansvaret, og det vil vi gjøre, sa Kogler.

Den nye blågrønne regjeringen la tidligere denne uke fram sin regjeringsplattform med en ambisiøs klimapolitikk.

I avtalen mellom de to partiene går det fram at de har en målsetting om at all elektrisitet skal komme fra fornybare kilder innen 2030. Ti år senere – i 2040 – skal Østerrikes CO2-regnskap etter planen gå i null.

– Beklager, men store, fete firehjulstrekkere blir dyrere, slo Kogler fast i sin landsmøtetale.

En annen viktig sak for den nye regjeringen er skattekutt. Inntektsskatten for lavtlønnede senkes fra 25 til 20 prosent.

(©NTB)