Ghosn brukte fransk pass for å ta seg inn i Libanon

NTB utenriks

Ghosn ble løslatt fra varetekt mot kausjon i Japan i april, men hadde utreiseforbud i påvente av tiltale og rettssak.

På nyttårsaften dukket 65-åringen likevel opp i Libanon, ifølge enkelte meldinger etter å ha blitt smuglet ut av den overvåkede boligen sin i Tokyo, skjult i kassen til en kontrabass.

Ifølge japanske medier forlot Ghosn landet i et privatfly som tok av fra Kansai-flyplassen vest i Japan og satte kursen for Istanbul sent om kvelden 29. desember.

Financial Times skriver at var flukten planlagt i lengre tid og ble gjennomført med bistand fra et sikkerhetsfirma som hadde team i flere land.

Fransk pass

Ifølge den japanske kringkasteren NHK benyttet Ghosn sitt franske pass da han ankom Beirut i et privatfly fra Tyrkia.

Dette bekreftes av en talsmann for libanesisk UD, som opplyser at Libanon alt i oktober ba om å få Ghosn utlevert fra Japan.

Tyrkias innenriksdepartement etterforsker saken og har ifølge lokale medier flere mistenkte.

Nekter kjennskap

Ghosn har både fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskap, men passene hans lå etter pålegg fra japansk påtalemyndighet nedlåst hos advokatene hans i Tokyo.

De japanske advokatene nekter enhver kjennskap til flukten, men japansk politi mistenker at Ghosn fikk bistand både fra dem og andre.

Torsdag ransaket politiet Ghosns bolig i Tokyo, på leting etter en forklaring på hvordan han unnslapp. Politiet skal også gjennomgå opptak fra overvåkingskamera ved huset og andre steder, i håp om å kunne fastslå hvem som bisto den tidligere Nissan-sjefen.

Vil ikke utlevere

Libanon har ikke utleveringsavtale med Japan, og Ghosn unngår dermed trolig rettssak.

Heller ikke Frankrike akter å utlevere den tidligere biltoppen, dersom han dukker opp der, slo en talskvinne for landets myndigheter fast torsdag.

– Dersom Ghosn ankommer Frankrike, vil han ikke bli utlevert ettersom Frankrike aldri utleverer sine statsborgere, sier statssekretær Agnes Pannier-Runacher i det franske finansdepartementet til TV-stasjonen BFM.

Den tidligere Nissan-sjefen, som også var toppsjef i franske Renault, hevder selv at siktelsen mot ham er grunnløs og et resultat av japanske myndigheters motstand mot sammenslåing av de to bilgigantene.

(©NTB)