Australia sender marineskip for å evakuere hundrevis fra brannherjet by

Tusenvis av innbyggere og turister har siden mandag oppholdt seg på stranden som følge av at byen er omringet av branner og veiene er blitt ufremkommelige.

Nå skal flere hundre av dem evakueres i en operasjon uten sidestykke, ifølge avisen Herald Sun.

Marineskipet kan ta cirka 800 passasjerer, melder BBC.

Mallacoota ligger i delstaten Victoria, øst for Melbourne.

Skjelte ut statsministeren

Statsminister Scott Morrison får skarp kritikk for ikke å gjøre nok i forbindelse med de voldsomme brannene, som har svidd av enorme områder i både Victoria og New South Wales. De to delstatene er rammet av i alt 200 branner, og ingenting tyder på at katastrofen vil avta med det første.

Da Morrison torsdag besøkte byen Cobargo ble han møtt av sinte innbyggere, som kalte ham både «idiot» og verre ting. De kritiserte ham blant annet for å nedprioritere utkantstrøk og for manglende utstyr til å takle brannen som har rammet byen.

I en annen by, Quaama, nektet en brannmann å ta ham i hånden.

18 omkomne

I alt har 18 personer mistet livet i brannene siden september. Minst åtte av dem har omkommet denne uken.

Morrison kritiseres også for sin klimapolitikk og for å sette økonomien over klimaet. Nå sier han imidlertid at Australia vil møte klimautfordringene bedre enn andre land og sikte høyere enn målsettingene som regjeringen har satt.

