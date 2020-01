Tåregass mot demonstranter ved USAs ambassade i Bagdad

NTB utenriks

I morgentimene onsdag strømmet folk til stedet for å slutte seg til flere titalls Iran-vennlige demonstranter som hadde overnattet utenfor ambassaden.

Amerikanske marinesoldater skjøt tåregass for å spre folkemengden og etter at demonstranter hadde satt fyr på taket over resepsjonsområdet. Det steg røyk fra bygningen. Amerikanske flagg ble satt i brann. Flere demonstranter ble såret.

Tirsdag brøt demonstranter seg inn på ambassadeområdet. Da knuste de vinduer og satte fyr på resepsjonsområdet.

(©NTB)