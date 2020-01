Minst 30 dyr døde i nyttårsbrann i tysk dyrehage

NTB utenriks

– Vår verste frykt er blitt en realitet, skriver dyrehagen på sin Facebook-side.

Brannen ødela fullstendig dyrehagens apehus. Apehuset åpnet i 1975. Brannmannskaper hindret flammene fra å spre seg til andre bygninger i dyrehagen som ligger nær Düsseldorf.

Brannen brøt ut ved midnatt. Brannvesenet ble varslet klokken 0.38 og var på stedet få minutter senere, men da var apehuset allerede overtent.

Antall døde dyr er ikke spesifisert, men politiet og dyrehagen oppgir minst 30. Blant dem var det fem orangutanger, en sjimpanse og flere silkeaper. Flaggermus, fugler og to gorillaer døde også i brannen. Kun to sjimpanser ble reddet ut i live. De fikk brannskader, men tilstanden er stabil.

Brannårsaken er ikke slått fast, men politiet opplyste senere onsdag at flere øyenvitner hadde observert papirlanterner med små lys sveve over området like etter midnatt.

– Folk har meldt inn at de observerte papirlanterner i lav høyde nær dyrehagen og at det deretter begynte å brenne, sa kriminalpolitiets leder Gerd Hoppmann i Krefeld onsdag.

