Medier: Carlos Ghosn har forlatt Japan og reist til Libanon

Ghosn (65) landet i Beirut søndag, meldte flere lokale medier mandag kveld. Bakgrunnen for forflyttingen fra Japan til Libanon er ikke kjent.

Ghosn landet på Rafik el-Hariri-flyplassen i Libanon med i et privat jetfly sent søndag kveld, meldte den libanesiske tv-kanalen LBC. En sikkerhetsvakt ved flyplassen bekrefter over DPA at kanalens opplysninger er riktige. Libanesiske myndigheter har ikke gitt noen offisiell uttalelse eller bekreftet at Ghosn har ankommet landet.

Ghosn ble pågrepet på flyplassen i Tokyo i november 2018. Han ble først satt i varetekt, men slapp ut mot kausjon i april i år. Det ble imidlertid stilt som betingelse at han bare kunne oppholde seg på bestemte områder i Japan, og han fikk forbud mot å reise fra landet.

Det er ikke kjent om han har fått tillatelse fra japanske myndigheter til å reise.

Ghosn er blant annet siktet for å ha beriket seg selv gjennom mistenkelige pengeoverføringer fra selskapet han ledet i to tiår.

Ghosn har både fransk og libanesisk statsborgerskap og eier en bolig i Beirut. Han hevder selv at han ikke har gjort noe galt.

