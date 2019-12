Tyrkias regjering la fram forslag om å utplassere styrker i Libya

NTB utenriks

Den tyrkiske regjeringen begrunner forslaget med at konflikten i det nordafrikanske landet kan komme til å eskalere og true Tyrkias interesser.

Parlamentsmedlemmene har dermed blitt innkalt til et hastemøte torsdag for å stemme over forslaget, ifølge det tyrkiske statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa opprinnelig at forslaget ville bli lagt fram for nasjonalforsamlingen etter en vinterpause, som slutter 7. januar.

To ulike regjeringer kjemper om makten i Libya, hvorav den ene har base i hovedstaden Tripoli og den andre har base i Benghazi øst i landet.

