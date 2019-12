NTB utenriks

En talsmann for gruppen sier at bomben skulle ramme to tyrkiske ingeniører og livvaktene deres.

Begge tyrkerne ble drept. Den kraftige lastebilbomben tok også livet at over 80 andre, mange av dem sivile somaliere.

Al-Shabaab beklager samtidig at sivile ble rammet av angrepet, noe gruppa aldri tidligere har gjort.

Blant de drepte var også 16 studenter, som satt på en buss som kjørte forbi idet bomben eksploderte.

