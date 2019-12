Ukraina og separatister utveksler fanger

NTB utenriks

– Ved Majorske-sikkerhetsposten har prosessen med å utveksle fanger startet, heter det på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs offisielle Twitter-konto.

Også en talsmann for opprørerne i Øst-Ukraina bekrefter at utvekslingen begynte søndag formiddag.

Til sammen skal partene utveksle 142 fanger, 55 som opprørerne har holdt fengslet, og 87 som ukrainske myndigheter har holdt fengslet.

Den siste store fangeutvekslingen mellom separatister og ukrainske styrker fant sted i desember 2017 da 233 opprørere ble byttet mot 73 ukrainere.

For tre måneder siden utvekslet Ukraina 35 fanger med Russland, som løslot det samme antallet.

Denne gangen er det snakk om en ny fangeutveksling mellom Ukraina og separatistene øst i landet. Avtalen som førte fram til søndagens fangeutveksling, ble forhandlet fram under et møte mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin i Paris tidligere i desember.

Det var første gang at de to presidentene møttes. Da klarte de ikke å finne fram til et kompromiss for å få slutt på den fem år lange krigen, men de ble enige om fangeutvekslinger og å gjenoppta fredsprosessen.

Over 13.000 mennesker er drept og 1 million er drevet på flukt etter at separatister startet kampen for løsrivelse i 2014.

