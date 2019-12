Fem knivstukket under hanukka-feiring i rabbiners New York-bolig

NTB utenriks

Knivstikkingen skjedde ved 22-tiden lørdag kveld i Monsey, en småby i Hudson Valley nord for New York City.

Omstendighetene er uklare, men ifølge Twitter-meldinger fra den jødiske organisasjonen OJPAC (The Orthodox Jewish Public Affairs Council) skjedde knivstikkingen i boligen til en rabbiner, der folk var samlet for å feire den jødiske høytiden hanukka. Rabbinerens bolig ligger ved siden av en synagoge.

Noen timer etter knivstikkingen uttalte politisjef Brad Weidel i Ramapo at politiet hadde funnet et kjøretøy som den mistenkte angriperen hadde stukket av fra åstedet med. Politiet hadde lørdag morgen ennå ikke bekreftet om noen var blitt pågrepet.

Weidel bekrefter at fem personer ble fraktet til sykehus for behandling. Skadeomfanget er uklart.

Flere medier meldte først at 15 personer var knivstukket.

Ifølge lokale medier var det en mørkhudet, maskert mann som utførte angrepet, angivelig med en machete.

Fordømmer

Politiets antiterrorgruppe i New York skriver på Twitter at de «følger nøye med» på situasjonen.

Det samme sier delstatens øverste leder for påtalemyndigheten, Letitia James, som på Twitter skriver at hun er dypt opprørt over situasjonen.

– Det er nulltoleranse for hathandlinger av noe slag, skriver hun.

– Jeg står sammen med det jødiske samfunnet i kveld og hver kveld, tilføyer riksadvokaten hun.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo fordømmer angrepet. Han kaller knivstikkingen en «feig handling» og sier han har beordret delstatspolitiets hatkrimgruppe til å starte etterforskning.

Bønn er ikke nok

Distriktsadvokat Eric Gonzales i Kings County i Brooklyn skriver på Twitter at han er skremt og rasende etter «det meningsløse angrepet».

– Vi står i solidaritet med det jødiske samfunnet, men våre bønner og støtte er ikke nok. Vit at jeg vil jobbe utrettelig for å luke ut hatet og antisemittismen som har rystet samfunnene våre, skriver han.

Organisasjonen for jøder i Amerika skriver på Twitter at de ber for ofrene og håper at gjerningsmannen raskt blir pågrepet.

Monsey i New York har rundt 18.000 innbyggere.

Flere angrep

Lørdagens angrep var det siste i en rekke som er blitt rettet mot jøder i New York-regionen den siste tiden. Bare i New York City mottok politiet denne uken minst seks meldinger om angrep som ser ut til å være knyttet til jødehat, og åtte angrep siden 13. desember.

New York Citys ordfører Bill de Blasio sa fredag at politiet skal øke sin tilstedeværelse i bydeler der det bor mange jøder.

10. desember ble tre mennesker drept i et skyteangrep inne i en jødisk matbutikk i Jersey City. En person og to politifolk ble såret. Like før angrepet ble en politimann skutt og drept på et gravsted like i nærheten. De to antatte gjerningsmennene ble begge skutt og drept av politi.

(©NTB)