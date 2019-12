NTB utenriks

Ni personer er fortsatt savnet, og 140 er skadd, ifølge de offisielle tallene som ble offentliggjort søndag. Tyfonen traff land julaften.

Tyfonen har ført til at over 146.000 personer har måttet forlate sine hjem. Over 304.805 hus i den østlige og sentrale delen av landet er skadd som følge av uværet.

Blant ofrene er tre besetningsmedlemmer på en motorbåt som kantret i provinsen Oriental Mindoro, og en familie på seks som ble tatt av flommen i provinsen Iloilo.

