Dødstallet stiger fortsatt etter bilbombe i Somalia

– Antall bekreftede ofre er 76 drepte og 70 sårede. Tallene kan bli enda høyere, sa leder for den private ambulansetjenesten Aamin, Abdukadir Abdirahman Haji lørdag formiddag.

Medina-sykehuset har bekreftet at 73 er drept. Shafi-sykehuset bekrefter å ha mottatt åtte drepte. Andre sykehus i byen har også mottatt drepte og sårede, opplyser polititalsmann Ahmed Bashane til DPA.

– Vi nærmer oss 100 drepte i dette forferdelige angrepet, sier han.

Dødstallet hadde da steget gjennom formiddagen lørdag etter at bilbomben rammet midt i morgenrushet tidlig på dagen. Det ble først meldt om minst fem drepte.

Omfattende

Øyenvitner forteller om omfattende ødeleggelser.

– Dette er en dyster dag, sier øyenvitnet Ahmed Moalim Warsame.

Bilbomben gikk av ved en sikkerhetskontrollpost utenfor et skattekontor. Bilder fra stedet viser forvridde bildeler og lik som ligger på bakken. En stor svart røyksøyle steg opp fra stedet.

Ordfører Omar Mohamud Mohamed dro til stedet lørdag formiddag. Der fortalte han at flere av de drepte var universitetsstudenter.

– Jeg så mange drepte som lå på bakken. Noen av dem var politifolk, men flesteparten var studenter, sier øyenvitnet Mohamed Abdi Hakim.

Politiet opplyser at to av de drepte var tyrkiske statsborgere.

– Jeg fordømmer dette grusomme angrepet i Somalia. Mine tanker går til de som har mistet sine kjære. Somalias befolkning trenger fred og sikkerhet, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Twitter.

Al-Shabaab

Ingen har så langt uttalt at de sto bak bilbomben. Men den al-Qaida-tilknyttede ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har ofte stått bak tilsvarende angrep i Somalia.

Al-Shabaab ble fordrevet fra Mogadishu for flere år siden, men har i ettertid fortsatt å utføre angrep rettet mot sikkerhetsposter, restauranter og hoteller i byen.

Gruppen har påtatt seg skylden for en rekke tidligere angrep. Men den gjorde det ikke da over 500 mennesker ble drept i et lastebilbombeangrep 14. oktober 2017, selv om gruppen ble anklaget for å ha stått bak.

Noen analytikere hevdet at al-Shabaab ikke hadde mot til å uttale at den sto bak 2017-angrepet, fordi dens strategi om å fremstille regjeringen som svekket, hadde begynt å slå tilbake.

Utenlandsk hjelp

Al-Shabaab, som kontrollerer deler av Somalias sørlige og sentrale regioner, skaffer seg inntekter via et selvinnført skattesystem som eksperter beskriver som utpressing av næringsliv og reisende som ankommer landet. Al-Shabaab tjener millioner av dollar i året på denne måten.

Somalia har siden 2012 vært styrt av en sentralregjering med støtte fra lokale klaner. Regjeringen støtter seg på styrker fra Den afrikanske union (AU).

Lørdagens angrep reiser bekymring rundt hvorvidt somaliske styrker er egnet til å overta ansvar for sikkerhetssituasjonen i landet fra AUs styrker i de kommende månedene.

Samtidig har Somalia de siste årene fått mer hjelp fra USA. USA har intensivert bruk av droneangrep mot al-Shabaab etter at president Donald Trump kom til makten, og USA har også styrket de diplomatiske båndene til Somalia. I oktober gjenåpnet USA sin ambassade i Mogadishu.

Norsk hjelp

Somalia er et viktig partnerland for Norge. I fjor ga Norge 543 millioner kroner i bilateral bistand til landet.

I høst foreslo regjeringen at Norge neste år skal gi Somalia et kortsiktig overgangslån på drøyt 3,1 milliarder kroner. Det vil gjøre landet i stand til å betjene misligholdt gjeld til Verdensbanken. Deretter vil Somalia kunne få et nytt lån fra Verdensbanken, som benyttes til å innfri overgangslånet fra Norge.

– Etter flere tiår med borgerkrig har situasjonen i Somalia stabilisert seg de siste årene. Myndighetene har iverksatt flere viktige politiske og økonomiske reformer, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon. Lånet fra Norge vil være et viktig bidrag til arbeidet med reform og stabilisering, sa Eriksen Søreide i oktober.

Somalia har en utenlandsgjeld på rundt 43 milliarder kroner, og landets regjering har gjeldslette som en hovedprioritet.

