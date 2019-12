NTB utenriks

– Etter en voldsom kamp ble sju politifolk og sju soldater fra nasjonalgarden drept onsdag, het det i en uttalelse andre juledag.

Sikkerhetsstyrken på 14 medlemmer hadde ledsaget et team for å bistå med velgerregistrering i Sanam-distriktet i Tillaberi-regionen vest i Niger forut for angrepet.

