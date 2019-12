Prins Philip utskrevet fra sykehuset

NTB utenriks

Prins Philip ble innlagt for fire dager siden, ifølge Buckingham Palace, for observasjon og behandling for en tidligere tilstand.

Ifølge BBC ble han tirsdag morgen utskrevet og forlot sykehuset. Den britiske kongefamilien tilbringer vanligvis julen på Sandringham-godset nær Norfolk.

Den 98 år gamle prinsen gjennomførte tidligere i år en hofteoperasjon, og han har også hatt hjerteproblemer de siste årene.

Prins Philip er den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie, men har ikke hatt offisielle oppgaver siden 2017.

