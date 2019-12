NTB utenriks

De tre reaktorkjernene smeltet ned etter at atomkraftverket ble rammet av en voldsom tsunami forårsaket av jordskjelv i mars 2011.

1 million tonn radioaktivt kjølevann er siden samlet opp i 1.000 store tanker, men disse er nå i ferd med å fylles.

Det statlige byrået for naturressurser og energi i Japan vurderer nå enten å tømme det radioaktive kjølevannet ut i havet eller å fordampe det ut i lufta, eventuelt en kombinasjon av disse to måtene for å bli kvitt det.

