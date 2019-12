Senatets leder sier han er åpen for å kalle inn vitner i riksrettssaken

NTB utenriks

Men den republikanske lederen ser ikke ut til å ha det travelt med å innfri det som er ett av demokratenes krav før de vil sende tiltalen fra Representantenes hus til Senatet.

Ett av vitnene som demokratene ønsker innkalt, er Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton.

Etter at tiltalen mot Trump i forrige uke ble vedtatt i Representantenes hus, der demokratene har flertall, har prosessen stanset opp.

Mens McConnell har gitt beskjed om at han vil ha riksrettssaken unna så fort som mulig og også varslet at Trump vil bli frikjent av republikanerne, har demokratene nektet å sende tiltalen videre før det er enighet om prosedyrene for riksrettssaken.

Trump er tiltalt for maktmisbruk i forbindelse med at han forsøkte å få Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden. Han er også tiltalt for å hindre Kongressens etterforskning.

Mens Representantenes hus har ansvaret for etterforskningen og utarbeidelse av tiltalen i en riksrettssak, er det Senatet som gjennomfører selve riksrettssaken og som avsier dom.

