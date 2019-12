New York Times: Chatteapp brukes til spionasje av Emiratene

NTB utenriks

Siden appen ble lansert for få måneder siden, er den blitt lastet ned millioner av ganger, ifølge den amerikanske avisen.

I likhet med mange andre apper ber ToTok om stedsplassering, tilsynelatende for å kunne gi en nøyaktig værmelding, og om tilgang til brukerens kontakter, slik at brukeren skal komme i kontakt med venner. Appen har også tilgang til mikrofoner, kameraer, kalendere og andre data på brukerens telefon.

Avisens kilder er amerikanske tjenestemenn med tilgang til hemmelighetstemplet etterretning og eksperter som på vegne av avisen har undersøkt appen.

Emiratene har fra før av blokkert tilgangen til FaceTime fra Apple, What's App fra Facebook og andre apper som kan brukes til gratis telefonsamtaler.

Samtidig har medier i Emiratene presentert ToTok som et alternativ for utlendinger som ønsker å ringe hjem uten å betale for det.

Myndighetene i Emiratene har foreløpig ikke kommentert saken.

(©NTB)