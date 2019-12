Lekkede eposter styrker riksrettssaken mot Trump

NTB utenriks

Telefonsamtalen mellom USAs president og Volodymyr Zelenskyj er sentral i riksrettssaken mot Trump, som anklages for å ha brukt militærhjelpen som pressmiddel for å få den ukrainske presidenten til å granske Joe Biden og sønnen for korrupsjon.

Trump har erkjent at Biden var tema under samtalen med Zelenskyj 25. juli i år.

Organisasjonen Center for Public Integrity i USA har fått tilgang til interne eposter som viser at Pentagon 91 minutter etter samtalen fikk ordre om å holde tilbake 3,6 milliarder kroner i militærstøtte til Ukraina.

– Gitt hvor sensitivt dette er, hadde jeg satt pris på om denne informasjonen bare når dem som trenger å få den, heter det i en av epostene, signert Michael Duffy ved budsjettkontoret i Det hvite hus.

Trump-administrasjonen har tidligere hevdet at beslutningen om å holde tilbake militærhjelpen til Ukraina ble tatt to uker før Trumps telefonsamtale med Zelenskyj.

